Мемфис Депай чака сериозна сума от Коринтианс, отношенията му с бразилския клуб са лоши

Отношенията между Мемфис Депай и отбора му Коринтианс изглеждат трудно поправими в момента. Причината е прозаична - според бразилските медии днес изтича крайният срок за просрочено плащане от около 1,7 млн. евро, което клубът все още дължи на нидерландския национал.

Според изданието "Lance", което цитиран пък медиите в Нидерландия, Депай има право на сумата благодарение на представянето си между септември 2024 г. и юли тази година. Тъй като е играл в повече от 70% от мачовете, той получава близо 1 млн. евро. Освен това, неговите 15 гола и 14 асистенции му носят още над 700 000 евро под формата на бонуси.

Коринтианс обаче се бори със сериозни финансови проблеми. Миналата седмица ФИФА дори наложи трансферна забрана, след като клубът не спази предишни споразумения около привличането на Феликс Торес. Сега ситуацията около Депай заплашва да увеличи напрежението още повече.

Според бразилските медии Коринтианс трескаво търси алтернативна схема за плащане с Депай. Бързото решение изглежда наложително, тъй като ръководството на клуба се опасява, че в противен случай нападателят ще предприеме по-нататъшни стъпки.

Прави впечатление, че през последните дни Депай не се е появявал на тренировъчното игрище. Официално от Коринтианс съобщиха, че нидерландецът е у дома с „вирус“, но моментът повдига въпроси. Седмица по-рано Депай получи болезнена контузия срещу Палмейрас, когато грубо влизане разкъса както чорапа, така и кожата му. Това доведе до шокиращи кадри, които бяха широко споделени в социалните мрежи.

Изглежда все по-вероятно отношенията между нидерландеца и клуба му да са под още по-голямо напрежение. За нападателя, който преди това игра в клубове като Барселона и Атлетико Мадрид, залогът е голям. Депай вече постави ултиматум на ръководството на Коринтианс, а и феновете изразиха недоволството си с критични транспаранти. Ако Коринтианс отново не изпълни задълженията си, напускането му може да се окаже неизбежно, а може и да се стигне до съдебни битки.

