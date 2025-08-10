Президентът на Коринтианс ще бъде съден за "кражба и пране на пари"

Популярни
  10 авг 2025 | 16:22
Президентът на футболния Коринтианс Аугусто Мело, който е заподозрян в кражба и пране на пари от правосъдието в страната, бе освободен от функциите си след гласуване на Общото събрание на клуба от Сао Пауло, предаде АФП. Мело, който привлече нидерландския национал Мемфис Депай в Коринтианс през септември 2024, ще бъде изправен пред съда заради участие в "престъпна организация", "кражба" и "пране на пари". Той е заподозрян и в нередности относно спонсорски договор с платформата за залози Vai de Bet.

Според бразилската преса 61-годишният Мело е обвинен, че е създал фиктивна компания, за да отклонява средства от клуба, който преминава през труден финансов период. Прокуратурата в Сао Пауло иска от обвиняемия да обезщети клуба със сума от 40 милиона реала (около 7,2 милиона долара). По време на Общото събрание 1413 членове гласуваха за освобождението му, докато 620 са били против.

Кориантианс, сред чийто привърженици е и президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва, е на 12-о място в момента в класирането. Отборът е седемкратен шампион на страната, един път е носител на Копа Либертадорас (2012) и два пъти печели Световното клубно първенство (2000, 2012). Легенди на Кориантианс са ГАринча, Ривелиньо, Сократес, Роберто Карлуш, а наскоро и Хавиер Машчерано. 

