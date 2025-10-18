Популярни
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:10
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

След победата си в спринта в Остин и двойното отпадане на пилотите на Макларън Макс Верстапен се доближи на 55 точки от лидера в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри.

Австралиецът остава начело с актив от 336 пункта и аванс от 22 пред своя съотборник в Макларън Ландо Норис. Верстапен обаче продължава да съкратява своето изоставане и вече е на малко над две победи зад Пиастри при оставащи цели шест дълги състезания и два спринта до края на сезона.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин:

  1. Оскар Пиастри – 336 точки

  2. Ландо Норис – 314

  3. Макс Верстапен – 281

  4. Джордж Ръсел – 244

  5. Шарл Леклер – 177

  6. Люис Хамилтън – 130

  7. Андреа Кими Антонели – 89

  8. Алекс Албон – 73

  9. Исак Хаджар – 39

  10. Карлос Сайнц – 38

  11. Нико Хюлкенберг – 37

  12. Фернандо Алонсо – 36

  13. Ланс Строл – 32

  14. Лиам Лоусън – 30

  15. Естебан Окон – 28

  16. Юки Цунода – 22

  17. Пиер Гасли – 20

  18. Габриел Бортолето – 18

  19. Оливър Беарман – 18

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

