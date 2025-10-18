Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

След победата си в спринта в Остин и двойното отпадане на пилотите на Макларън Макс Верстапен се доближи на 55 точки от лидера в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри.

Австралиецът остава начело с актив от 336 пункта и аванс от 22 пред своя съотборник в Макларън Ландо Норис. Верстапен обаче продължава да съкратява своето изоставане и вече е на малко над две победи зад Пиастри при оставащи цели шест дълги състезания и два спринта до края на сезона.

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин:

Оскар Пиастри – 336 точки Ландо Норис – 314 Макс Верстапен – 281 Джордж Ръсел – 244 Шарл Леклер – 177 Люис Хамилтън – 130 Андреа Кими Антонели – 89 Алекс Албон – 73 Исак Хаджар – 39 Карлос Сайнц – 38 Нико Хюлкенберг – 37 Фернандо Алонсо – 36 Ланс Строл – 32 Лиам Лоусън – 30 Естебан Окон – 28 Юки Цунода – 22 Пиер Гасли – 20 Габриел Бортолето – 18 Оливър Беарман – 18 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Sportal.bg