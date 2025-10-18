След победата си в спринта в Остин и двойното отпадане на пилотите на Макларън Макс Верстапен се доближи на 55 точки от лидера в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри.
Австралиецът остава начело с актив от 336 пункта и аванс от 22 пред своя съотборник в Макларън Ландо Норис. Верстапен обаче продължава да съкратява своето изоставане и вече е на малко над две победи зад Пиастри при оставащи цели шест дълги състезания и два спринта до края на сезона.
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин:
Оскар Пиастри – 336 точки
Ландо Норис – 314
Макс Верстапен – 281
Джордж Ръсел – 244
Шарл Леклер – 177
Люис Хамилтън – 130
Андреа Кими Антонели – 89
Алекс Албон – 73
Исак Хаджар – 39
Карлос Сайнц – 38
Нико Хюлкенберг – 37
Фернандо Алонсо – 36
Ланс Строл – 32
Лиам Лоусън – 30
Естебан Окон – 28
Юки Цунода – 22
Пиер Гасли – 20
Габриел Бортолето – 18
Оливър Беарман – 18
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
