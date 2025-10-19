Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: Просто не успях да вляза в ритъм, не съм допускал грешки

Пиастри: Просто не успях да вляза в ритъм, не съм допускал грешки

  • 19 окт 2025 | 02:05
  • 219
  • 0
Пиастри: Просто не успях да вляза в ритъм, не съм допускал грешки

Оскар Пиастри направи една доста разочароваща квалификация за Гран При на САЩ, в която остана едва шести, изоставайки с над половин секунда от Макс Верстапен, който завоюва полпозишъна.

След квалификацията австралийският пилот на Макларън заяви, че не е допускал никакви грешки и призна, че просто не е успял да влезе в ритъм. Той също така сподели своята надежда, че ще може да напредне в състезание, в което очаква да има много възможности за изпреварване.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ
Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

„Не допуснах никакви грешки, просто не успях да вляза в ритъм през цялата сесия, страдах. Ще проверим защо това се случи. Но да, беше си борба с колата.

„Трудно е да кажем дали ще имаме предимство в състезателно темпо. Макс изглежда много силен от началото на уикенда, така че ще трябва да видим дали това ще се пренесе и утре. Но ние нямаме идея.

„Определено мисля, че ще мога да забравя днешния ден. Разбира се, когато не разполагаш с темпото, което искаш, чувството не е най-приятното. Но утре ще има много възможности. Ще има и стратегически решения, надявам се състезателното ни темпо да е добро. Това е писта, на която могат да се правят изпреварвания, така че ще видим какво ще можем да направим. Уикендът далеч не е свършил“, заяви лидерът в световния шампионат.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

  • 18 окт 2025 | 22:07
  • 1029
  • 0
Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 834
  • 0
Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

  • 18 окт 2025 | 21:12
  • 1131
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:10
  • 1641
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:09
  • 1005
  • 0
Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

  • 18 окт 2025 | 21:03
  • 805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 1877
  • 2
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 55583
  • 203
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 38594
  • 18
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 49749
  • 131
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 20539
  • 16
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 14134
  • 18