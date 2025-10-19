Пиастри: Просто не успях да вляза в ритъм, не съм допускал грешки

Оскар Пиастри направи една доста разочароваща квалификация за Гран При на САЩ, в която остана едва шести, изоставайки с над половин секунда от Макс Верстапен, който завоюва полпозишъна.

След квалификацията австралийският пилот на Макларън заяви, че не е допускал никакви грешки и призна, че просто не е успял да влезе в ритъм. Той също така сподели своята надежда, че ще може да напредне в състезание, в което очаква да има много възможности за изпреварване.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

„Не допуснах никакви грешки, просто не успях да вляза в ритъм през цялата сесия, страдах. Ще проверим защо това се случи. Но да, беше си борба с колата.



„Трудно е да кажем дали ще имаме предимство в състезателно темпо. Макс изглежда много силен от началото на уикенда, така че ще трябва да видим дали това ще се пренесе и утре. Но ние нямаме идея.



„Определено мисля, че ще мога да забравя днешния ден. Разбира се, когато не разполагаш с темпото, което искаш, чувството не е най-приятното. Но утре ще има много възможности. Ще има и стратегически решения, надявам се състезателното ни темпо да е добро. Това е писта, на която могат да се правят изпреварвания, така че ще видим какво ще можем да направим. Уикендът далеч не е свършил“, заяви лидерът в световния шампионат.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages