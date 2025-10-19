Норис: Нямаше как да се борим за полпозишъна

Пилотът на Макларън Ландо Норис призна, че спечелването на полпозишъна за Гран При на САЩ от него или съотборника му Оскар Пиастри е било просто непостижима цел, тъй като и двамата са имали големи проблеми с поведението на своите коли в квалификацията с Остин.

Все пак Норис успя да се добере до първата редица и ще стартира редом до Макс Верстапен, който беше с 0.291 секунди по-бърз от британеца в края на битката за полпозишъна. В същото време Пиастри остана едва шести, а Норис заяви, че в Макларън нямат идея на какво се дължат техните трудности в квалификацията.

„По някаква причина днес страдахме малко повече. Вчера се чувствах доста по-комфортно и не знам дали всички други просто се подобриха, или вятърът ни навреди малко повече, но и двамата страдахме със сглобяването на обиколки, с които да сме бързи колко Макс. Натисках и все пак съм доволен от второто място. Можеше да е по-зле, но днес нямаше как да се борим за полпозишъна.



„Жокерът ми за състезанието е да се опитам да не ме удрят. Надявам се да имам хубаво състезание с Макс. В миналото сме имали добри такива, така че гледам напред към още едно такова“, каза Норис.

Снимки: Gettyimages