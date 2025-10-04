Очакван успех за Локо (Мездра)

Локомотив (Мездра) затвърди лидерската си позиция с разгром – 6:0 над гостуващия му ФК Троян. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Още можеха да вкарат железничарите“. Ивайло Тодоров откри в 12-ата минута. Попадението му остана единствено през първото полувреме, въпреки тоталното надмощие. Пламен Петров удвои, само 120 секунди след почивката. Алекс Тодоров направи резултата категоричен в 63-ата минута. В 70-а и 75-ата, точен беше Валдемар Лашков. Ивайло Тодоров вкара втория си гол в последните секунди на срещата.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра – фейсбук