Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Мездра)
  3. Очакван успех за Локо (Мездра)

Очакван успех за Локо (Мездра)

  • 4 окт 2025 | 21:56
  • 267
  • 0
Очакван успех за Локо (Мездра)

Локомотив (Мездра) затвърди лидерската си позиция с разгром – 6:0 над гостуващия му ФК Троян. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Още можеха да вкарат железничарите“. Ивайло Тодоров откри в 12-ата минута. Попадението му остана единствено през първото полувреме, въпреки тоталното надмощие. Пламен Петров удвои, само 120 секунди след почивката. Алекс Тодоров направи резултата категоричен в 63-ата минута. В 70-а и 75-ата, точен беше Валдемар Лашков. Ивайло Тодоров вкара втория си гол в последните секунди на срещата.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра – фейсбук   

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82704
  • 124
Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 259
  • 0
Несебър подчини Марица (Милево)

  • 4 окт 2025 | 21:46
  • 285
  • 1
Хикс в Костинброд

  • 4 окт 2025 | 21:32
  • 365
  • 0
Сливнишки герой спечели в Ботевград

  • 4 окт 2025 | 21:22
  • 357
  • 0
Без голове в Банско

  • 4 окт 2025 | 21:10
  • 349
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82704
  • 124
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

  • 4 окт 2025 | 22:03
  • 4578
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 24162
  • 9
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 20527
  • 36
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 16205
  • 13
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 18958
  • 11