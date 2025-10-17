Димо Атанасов: Трябва да бием

Едноименният тим на Павликени приема утре отбора на Троян. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„В последния ни мач, постигнахме първа победа в първенството. Направихме го на терена на опитен и силен противник. Важен успех, който очаквам да свали напрежението и да работим спокойно. Няма еуфория, продължаваме на педали, защото сме млад отбор и имаме още доста работа. Предстои ни двубой на нашия терен, който трябва да спечелим. Не се интересуваме от съперника. За нас винаги е трудно“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.