  Димо Атанасов: Трябва да бием

Димо Атанасов: Трябва да бием

  • 17 окт 2025 | 09:13
  • 195
  • 0

Едноименният тим на Павликени приема утре отбора на Троян. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„В последния ни мач, постигнахме първа победа в първенството. Направихме го на терена на опитен и силен противник. Важен успех, който очаквам да свали напрежението и да работим спокойно. Няма еуфория, продължаваме на педали, защото сме млад отбор и имаме още доста работа. Предстои ни двубой на нашия терен, който трябва да спечелим. Не се интересуваме от съперника. За нас винаги е трудно“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.

