Валери Домовчийски: Да сведем грешките до минимум

Утре, СФК Раковски от едноименния град ще гостува в Димитровград. Срещата е от 13-я кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу противник, който подобно на нас изпитва трудности от началото на сезона. Проблемите му не ни интересуват. Съсредоточили сме върху нашите. Важно е да сведем грешките до минимум, защото отсреща има опитни футболисти, които могат да ни накажат. За да се надаваме на положителен резултат, трябва да изиграем пределно концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com