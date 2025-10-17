Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Георги Каменов: Два отбора в трудна ситуация

Георги Каменов: Два отбора в трудна ситуация

  • 17 окт 2025 | 08:40
  • 271
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград приема СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига

„В ситуацията в която сме в момента, всеки мач е сериозно изпитание за нас. Предстои ни двубой с противник, който ще търси изход от затруднението, в което се намира. Такива отбори са най-опасни. Важно е ние как ще се представим. В някои от предишните срещи показахме, че можем да се справяме успешно. Важното е да го демонстрираме постоянно.“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

  • 16 окт 2025 | 21:10
  • 1654
  • 9
Националите на Локо (Пловдив) се присъединиха към тима

Националите на Локо (Пловдив) се присъединиха към тима

  • 16 окт 2025 | 20:35
  • 931
  • 0
Янтра излиза в исторически мач срещу Локомотив (ГО), ще има и голямо шоу

Янтра излиза в исторически мач срещу Локомотив (ГО), ще има и голямо шоу

  • 16 окт 2025 | 19:55
  • 1880
  • 2
Нов футболист в Севлиево

Нов футболист в Севлиево

  • 16 окт 2025 | 19:32
  • 1675
  • 2
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 47838
  • 174
Българският футбол: време е да говорим за решения, а не само за проблеми

Българският футбол: време е да говорим за решения, а не само за проблеми

  • 16 окт 2025 | 19:07
  • 7456
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 2032
  • 3
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 14115
  • 12
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 2402
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 1603
  • 0
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 75855
  • 192
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 47838
  • 174