Георги Каменов: Два отбора в трудна ситуация

Утре едноименния тим на Димитровград приема СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В ситуацията в която сме в момента, всеки мач е сериозно изпитание за нас. Предстои ни двубой с противник, който ще търси изход от затруднението, в което се намира. Такива отбори са най-опасни. Важно е ние как ще се представим. В някои от предишните срещи показахме, че можем да се справяме успешно. Важното е да го демонстрираме постоянно.“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.