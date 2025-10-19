Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Отборът на Левски София ще се изправи срещу тима на Локомотив Авиа (Пловдив) в спор за efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже в повторение на финала на efbet Супер волей от миналия сезон.

Тогава Левски стигна до сравнително лесен успех в три мача, за да спечели за втори пореден път родното първенство. По този начин „сините“ оформиха своя златен требъл, след като по-рано през сезона те спечелиха още Суперкупата и Купата на България.

Със сигурност обаче волейболистите на Локомотив Авиа ще бъдат крайно амбицирани да вземат реванш от своя съперник и да сложат край на неговата успешна серия. Воденият от Найден Найденов тим ще може да разчита и на голямата звезда на българския волейбол Матей Казийски, който ще се опита да донесе трофей на „железничарите“ преди очакваното си преминаване в тима на Халкбанк (Анкара) следващата седмица.

Във вчерашните полуфинални срещи и двата отбора не срещнаха особени затруднения и се наложиха с по 3:0 гейма. Левски победи състава на Берое 2016 (Стара Загора), докато Локомотив Авиа преодоля Нефтохимик 2010 (Бургас).

Финалът за efbet Суперкупата на България по волейбол за мъже ще се изиграе днес от 19:30 часа в зала „Левски София“ в столицата. Съдии на срещата ща бъдат двама от водещите родни рефери през последните години – Ивайло Иванов и Любомир Сираков.