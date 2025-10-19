Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 405
  • 0

Отборът на Левски София ще се изправи срещу тима на Локомотив Авиа (Пловдив) в спор за efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже в повторение на финала на efbet Супер волей от миналия сезон.

Тогава Левски стигна до сравнително лесен успех в три мача, за да спечели за втори пореден път родното първенство. По този начин „сините“ оформиха своя златен требъл, след като по-рано през сезона те спечелиха още Суперкупата и Купата на България.

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа
Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

Със сигурност обаче волейболистите на Локомотив Авиа ще бъдат крайно амбицирани да вземат реванш от своя съперник и да сложат край на неговата успешна серия. Воденият от Найден Найденов тим ще може да разчита и на голямата звезда на българския волейбол Матей Казийски, който ще се опита да донесе трофей на „железничарите“ преди очакваното си преминаване в тима на Халкбанк (Анкара) следващата седмица.

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Във вчерашните полуфинални срещи и двата отбора не срещнаха особени затруднения и се наложиха с по 3:0 гейма. Левски победи състава на Берое 2016 (Стара Загора), докато Локомотив Авиа преодоля Нефтохимик 2010 (Бургас).

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Финалът за efbet Суперкупата на България по волейбол за мъже ще се изиграе днес от 19:30 часа в зала „Левски София“ в столицата. Съдии на срещата ща бъдат двама от водещите родни рефери през последните години – Ивайло Иванов и Любомир Сираков.

