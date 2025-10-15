Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 8856
  • 5

Голямата звезда на българския и световния волейбол Матей Казийски ще изиграе първия си официален мач за роден клуб след 20 години на 18 октомври.

Тогава 41-годишният Матей Казийски ще излезе с екипа на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) във втората полуфинална среща от турнира efbet Суперкупа на България по волейбол, който ще се проведе в столичната зала “Левски София”.

Ако пловдивчани се класират за финала, то тогава Императора ще изиграе и втори двубой с екипа на вицешампионите.

С това изявите на Матей Казийски в българските зали ще приключат, за сега, научи Sportal.bg.

Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал
Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал

Още в понеделник, 20 октомври, Матей Казийски е очакван в Анкара, за да се присъедини към турския гранд Халкбанк, научи Sportal.bg.

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

От края на миналия сезон Халкбанк се води от Радостин Стойчев, който в тандем с Матей Казийски, са печелили всичко възможно в клубния волейбол с отборите на Славия, Динамо (Москва), Тренто (Италия) и Халкбанк (Анкара).

През този сезон за Халкбанк ще играе и бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов. Така Матей Казийски, Радостин Стойчев и Цветан Соколов ще се съберат отново в един клуб, както преди години в Тренто.

От Халкбанк настояват за трансфера на Матей Казийски, защото капитанът на националния отбор на Полша Александер Слевка е тежка контузен

21 "Block out" с волейболистите на Локомотив

Халкбанк разполага сама с трима посрещачи Йоанди Леал, Броуди Хофър и Ийт Аслан.

Възможно е договорът на Матей Казийски с Халкбанк да е само за 3 месеца и след това да се завърне отново в състава на Локомотив Авиа за втория полусезон в efbet Супер Волей.

21 "Block out" с волейболистите на Локомотив

“Матей Казийски има договор с Локомотив. Тренира усилено с отбора и се готви за Суперкупат на България. Имаме договор с него”, заяви специално за Sportal.bg мениджърът на Локомотив Авиа Людмил Найденов.

“Контрактът с Казийски обаче има точка, в която ако той получи изгодна оферта и иска да се възползва от нея, може да го направи по всяко време”, добави Людмил Найденов пред Sportal.bg.

Първи за възможността Матей Казийски да напусне Локомотив Авиа и да премине в Халкбанк информира италианския журналист Джакомо Тарзи.

Новината за преминаването на Матей Казийски в Халкбак бе потвърдена и от главния редактор на най-популярния волейболен сайт в света и Италия Volleyball.it - Лука Муцоли.

За възможността Матей Казийски да стане съотборник на Цветан Соколов и да играе под ръководството на Радостин Стойчев написа и известният полски блогър Якуб Белчажак в акаунта си в X.

Снимки: Владимир Иванов

