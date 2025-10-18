20 години по-късно Матей Казийски се завърна! Локомотив 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) ще спори с Нефтохимик 2010 (Бургас) във втория полуфинал на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, която ще се проведе днес и утре в залата на "сините" в София.

Мачът е днес (18 октомври) от 19,30 часа и ще бъде давана пряко по MAX Sport 2.

Старши треньорът на Локомотив Найден Найденов заяви преди старта, че самото присъствие на Матей Казийски вдъхновява всички в състава да дадат над 100% от себе си.

Точно преди 20 години Матей Казийски изигра последния си двубой с екипа на български отбор.

Италианският наставник на Нефтохимик Франческо Кадеду коментира, че няма да се изправят само срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локомотив.

Два поредни аса на Тодор Вълчев и Локомотив поведе с 11:7. Френческо Кадеду взе прекъсване за Нефтохимик. Отлична атака на Матей Казийски и 13:8 за Локомотив. Блокада на Матей Казийски - 14:10. Ас на Мартин Кръстев - 13:16. Блокада на Тодор Вълчев и 17:13.

Полуфинал №2 на на efbet Суперкупа:

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - НЕФТОХИМИК 2016 (БУРГАС) 0:0 (17:13)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Матей Казийски, Тодор Вълчев, Кирил Колев, Ивайло Дамянов - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Симеон Добрев-либеро

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.

Снимки: Борислав Трошев