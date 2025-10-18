Популярни
Хамилтън: Жалко, че не успях да се доближа до тройката

  • 18 окт 2025 | 22:28
  • 327
  • 0
Люис Хамилтън остана сравнително доволен от представянето си в спринта в Остин, в който британецът финишира на четвъртата позиция, след като стартира едва осми.

Седемкратният шампион беше сред оцелелите в хаоса в първия завой, но допусна да бъде изпреварен от съотборника си Шарл Леклер. След това обаче Хамилтън успя да се справи със своя съекипник, но нямаше сили да догони предшественика си в състава на Скудерията Карлос Сайнц, който завърши на третото място.

Пред медиите Хамилтън коментира спринта и каза, че в състезателни условия се е чувствал много по-комфортно, отколкото в спринтовата квалификация снощи. Британецът обаче остана разочарован от факта, че не успя да се пребори за място в тройката и добави, че се надява на по-силно представяне в квалификацията за състезанието за Гран При на САЩ.

„Колата беше същата като в спринтовата квалификация, темпото беше добро. В състезателни условия се чувствах малко по-добре. Изоставането ни спрямо другите около нас не беше много голямо.

„Едвам успях да избегна драмата в първия завой, не се позиционирах много добре. Видях, че Фернандо (Алонсо) е от вътрешната страна и тръгнах надясно, с което отворих вратата пред Шарл. Стартът беше добър, жалко, че не успях да се доближа достатъчно до топ 3, но се надявам на по-добра квалификация по-късно днес, стискам палци“, каза Хамилтън.

