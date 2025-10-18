Левски (Карлово) нокаутира Загорец за секунди

Популярни
  18 окт 2025
Левски (Карлово) спечели в Нова Загора с 2:1 срещу местния Загорец. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Очакванията за безкомпромисна битка се потвърдиха. Домакините взеха инициативата веднага след началния съдийски сигнал. Мариян Тонев и Кристиян Стоилов бяха близо до откриване на резултата. Футболистите на Господин Мирчев обаче, за секунди нанесоха двоен удар, който им осигури победата. Валентин Стоилов разтресе мрежата на Загорец в 21-ата минута. След секунди, Рангел Игнатов удвои. Тонев върна интригата с гол от дузпа в 38-ата минута. След почивката играчите на Загорец търсиха верния път към вратата на гостите, но така и не го намериха.

