  Загорец се справи със Созопол

Загорец се справи със Созопол

  • 4 окт 2025 | 23:09
  • 311
  • 0
Загорец се справи със Созопол

Загорец (Нова Загора) победи у дома едноименния тим на Созопол с 2:0. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. След равностойно първо полувреме, почти без голови положения, домакините изработиха успеха в последната третина на двубоя. Емилиян Зотев откри в 66-ата минута. Гостите моментално реагираха, но Димитър Алтънов опази вратата си. Пламен Иванов вкара втория гол в 84-ата минута. В 93-ата Диян Молдованов реализира за Созопол, но съдията не зачете гола, отсъждайки игра с ръка на футболиста.

