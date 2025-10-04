Марица (Пловдив) победи Левски (Карлово)

Популярни
Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
Марица (Пловдив) затвърди лидерската си позиция с домакинско 2:0 над Левски (Карлово). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините владееха инициативата. Олджай Алиев тресна гредата на гостите още след началните 120 секунди. Последваха още критични моменти пред вратата на левскарите, но нулите не помръднаха в първия час от мача. Веселин Марчев материализира усилията на пловдивчани в 62-ата минута, когато стреля прецизно за 1:0. Той спечели дузпа, десетина минути по-късно и Алиев я вкара за окончателното 2:0. Имаше още ситуации, като накрая и левскарите пропуснаха възможност да реализират почетно попадение.   

