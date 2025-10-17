Господин Мирчев: Винаги е трудно в Нова Загора

Утре Левски (Карлово) играе със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е в подем. Има качествени футболисти, води ги добър треньор. Залагат на битката. Трудно е за гостуващите отбори в Нова Загора. Това не ни плаши. Показали сме, че можем да излизаме с чест от такива двубои. От нас зависи какво ще направим. Трябва да излезем пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на карловския тим.

Снимка: levskikarlovo.com