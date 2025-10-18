Франческо Кадеду: Не знам причината, заради която спряхме да играем след първия гейм

Треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Франческо Кадеду призна след загубата от Локомотив Авиа (Пловдив) с 0:3 гейма във втория полуфинал на турнира за efbet Суперкупа на България 2025, че не знае причината, заради която са спряли да играят след първия гейм. Ето още какво сподели италианският наставник на бургазлии:

"Те играха по-добре от нас - и на сервис и на сайд аут, обяснението за загубата е много просто. Опитахме се в първия гейм, натиснахме, стигнахме до 20:20, но не показахме това, което тренирахме през последните 2-3 седмици. Те натиснаха много повече от нас на сервис, но не знам защо ние не успяхме да го направим. Бяхме и много плахи в атака, но това е първи официален мач за сезона. Много голяма част от моите играчи никога не са играли финал или такъв тип мачове, а когато имаш един състезател като Матей Казийски, става много по-лесно, който знае как да измъкне отбора от трудни ситуации."

"Не знам причината, заради която спряхме да играем след първия гейм. Трябва да намерим някакво решение. Дадохме инициативата изцяло на Локомотив и спряхме да играем. За съжаление не успяхме да се задържим близко в резултата, само в първия гейм го направихме. Но главната причина е нашия сервис. Когато допуснеш толкова много грешки, започваш да си плах."

"Естествено, че има възможност да играем по-добре и да бъдем по-добри на сервис най-вече. Няма да е лесно и няма да се случи бързо, но много се надявам да се случи. В петък играем пак тук срещу Левски и имаме пет дни да се подготвим. Трябва да работим, все пак е началото на сезона. Не трябва да бъдем твърде критични, това е дълъг процес и трябва да бъдем търпеливи. Не е лесно, когато смениш 11 състезатели, но не сме магьосници. Всичко е работа, работа, работа."

Снимки: Борислав Трошев