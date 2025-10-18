Популярни
  Матей Казийски: Беше страхотно да играя отново пред българска публика!

Матей Казийски: Беше страхотно да играя отново пред българска публика!

  18 окт 2025 | 21:27
Вицешампионът от миналия сезон Локомотив Авиа победи Нефтохимик 2010 с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) във втория полуфинал на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, игран в залата "Левски София".

Тимът от Пловдив бе подсилен от суперзвездата Матей Казийски, който ще играе и утре във финала на турнира, преди да замине за Анкара, където ще играе в местния Халкбанк под ръководството на Радостин Стойчев.

“Не знам как е изглеждало отстрани, но не бяхме абсолютно спокойни за победата. Играхме добре и смятам, че заслужено победихме, защото стояхме по-добре на терена. Честно казано мисля, че противниковият отбор не успя да влезе добре в мача и това допринесе за нашето доминиране”, заяви Матей Казийски.

“Беше невероятно колко лесно си съвпаднахме взаимно в Локомотив. Естествено има още много какво да се изглади, но това е абсолютно нормално. Но за толкова кратък период, аз съм тук от няма и две седмици, успяхме да направим една стабилна сработка и се надявам това да помогне за утрешния мач”, добави Императора.

“Беше страхотно да играя отново пред българска публика. Естествено имаше страшно много емоция преди мача, но веднъж влязъл на игрището трябваше да се абстрахирам и да се концентрирам върху това, което правя на терена”, категоричен бе Матей Казийски.

“По-малко ме търсеха за съвети за кариерата си отколкото за частни случаи, но момчетата са много отворени за моите подсказки. И наистина се опитват хем те да ми помогнат, хем да вземат нещо от мен”, сподели още №1 от Локомотив.

“Честно казано не съм видял много от другите отбори, но това, което виждам, че всички се стараят и гонят победата до последно. Очаквам по-труден мач на финала не само защото е срещу Левски, а защото е един финал и винаги са по-специални и по-трудни”, смята Казийски.

“И съжалявам, и не за това, че не мога да остана. Така се получиха нещата. За съжаление плановете бяха други, но така се нареди ситуацията. Не мога да коментирам все още дали има вероятност да се върна през пролетта, не знам. Сигурен съм, че момчетата ще продължат да играят все така борбено и без мен. Мисля, че това е нещо, което им е останало от миналия сезон. Това е част от тяхната характеристика. Надявам се моето отсъствие да не промени с нищо отборната игра. Не знам и дали няма да търсят помощ и от друг”, завърши Матей Казийски.

Снимки: Борислав Трошев

