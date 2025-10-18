Найден Найденов: Показахме отборна игра, ефектът на Матей Казийски е видим

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) победи Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) във втория полуфинал на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, която игра в зала "Левски София" пред около 1500 зрители.

Тимът от Пловдив бе подсилен от суперзвездата Матей Казийски, който ще играе и утре във финала на турнира срещу Левски София, преди да замине за Анкара, където ще играе в местния Халкбанк под ръководството на Радостин Стойчев.

“Доволен съм от целия отбор. Аз никога не отличавам някой когато отборът играе по този начин, защото за да побеждаваме, всички трябва да играят, а отборът игра много, много добре абсолютно на всички постове. Така че, поздравявам целия отбор за тази победа”, заяви старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов.

“Моята идея беше да има един страхотен колектив и сплав. Вътре Матей е един стимул, една помощ, но така че всички да играят като отбор, а да не разчитаме само на един състезател. Така че, успяхме. И разпределителят успя да играе с всички и всички да дадат максимума от себе си. Със сигурност присъствието на Матей вдъхновява. Казвал съм го много пъти, че той за кратко време променя много неща с държанието си, с отношението си вътре в отбора, в този колектив, в който успя да влезе като нормален човек, а не като звезда. Това е уникално за един състезател и за останалите около него. Няма значение кой какъв е”, допълни Найденов.

“След този успех на националния отбор, който е уникален, и с неговото, дори кратко завръщане (б.р. на Матей Казийски), това е един стимул за всички хора, които обичат волейбола. Публиката да заобича все повече и повече волейбола и да идва в залите”, добави наставникът на пловдивчани.

“Локомотив Авиа трябва да играе това на финала, което играхме днес. Играем срещу един отбор, който играе много добре, много организирано. Вижда се, че отсъствието на някои състезатели не им тежи толкова. Те си играят своята игра, добре сработени са и трябва да излезем по същия начин - със силен сервис, за да може да затрудним тяхното посрещане и от там да си увеличим малко блокадата. Изобщо трябва да играем като днес. Няма да е лесно”, категоричен е Найден Найденов.

