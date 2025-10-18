Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела индиректно хвърли вината за инцидента в първия завой на спринта в Остин върху Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг, които бяха заели възможно най-вътрешната траектория в първата крива на „Пистата на Америките“.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

В този инцидент пострадаха и двамата пилоти на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, които напуснаха спринтовата надпревара в Тексас. А пред медиите след финала Стела заяви, че е изненадан от факта, че по-опитни пилоти не са действали по-разумно в първия завой, което според него е довело до инцидента.

„Разочаровани сме, че нямахме възможността да се състезаваме. Инцидентът в първия завой извади и двете ни коли от надпреварата. Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно – мини през първия завой без поражения и продължи.



„Като цяло сме разочаровани, но поемаме удара с високо вдигната глава. Ще се фокусираме върху ремонтирането на колите, имаме много неща за оправяне. След това ще започнем уикенда от нулата. Намираме се в силна позиция от гледна точка нашата конкурентоспособност. Надяваме се утре да можем да се състезаваме нормално и да се възползваме от нашата скорост“, каза Стела.

