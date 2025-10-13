Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бдин (Видин)
  3. Мартин Методиев: Изиграхме тактически перфектно мача с Етър

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 173
  • 0
Вчера, Бдин (Видин) победи у дома Етър (Велико Търново) с 2:1. Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България. Мартин Методиев, треньор на бдинци коментира успеха пред Sportal.bg.

„Изиграхме тактически перфектно мача. Знаехме, че Етър е по-подготвения и опитен отбор. Заложихме на по-затворена игра и изчакахме нашия момент на контраатаки. Изпуснахме още три положения за гол. Спечелихме, въпреки отсъствието на опитни играчи, които са контузени. Двубоят беше изключително полезен за младите момчета в отбора ни. Роден през 2010 година беше титуляр в центъра на защитата ни. Участие взеха и момчета, родени през 2009 и 2007 година. Ще продължаваме да разчитаме на тях. В следващия кръг на турнира ще играем с отбор от Efbet ЛигаДобруджа, което също е полезно за тези момчета и отбора ни като цяло“.

