Мартин Методиев: Изиграхме тактически перфектно мача с Етър

Вчера, Бдин (Видин) победи у дома Етър (Велико Търново) с 2:1. Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България. Мартин Методиев, треньор на бдинци коментира успеха пред Sportal.bg.

Бдин шокира Етър и изхвърли "болярите" от Купата на България

„Изиграхме тактически перфектно мача. Знаехме, че Етър е по-подготвения и опитен отбор. Заложихме на по-затворена игра и изчакахме нашия момент на контраатаки. Изпуснахме още три положения за гол. Спечелихме, въпреки отсъствието на опитни играчи, които са контузени. Двубоят беше изключително полезен за младите момчета в отбора ни. Роден през 2010 година беше титуляр в центъра на защитата ни. Участие взеха и момчета, родени през 2009 и 2007 година. Ще продължаваме да разчитаме на тях. В следващия кръг на турнира ще играем с отбор от Efbet Лига – Добруджа, което също е полезно за тези момчета и отбора ни като цяло“.