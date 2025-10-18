Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

Карлос Сайнц записа своето второ призово класиране от началото на сезона във Формула 1, след като завърши трети в спринтовата надпреварата на „Пистата на Америките“ в Остин.

VAMOSSSS P3 💪💪💪 pic.twitter.com/dDaFdvRuh3 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) October 18, 2025

Пилотът на Уилямс се възползва от хаоса в първия завой, за да влезе в тройката, след което демонстрира достатъчно добро темпо и задържа зад себе си Люис Хамилтън и Шарл Леклер. След финала испанецът каза, че тези резултати не са случайни се дължат на темпото, което отборът на Уилямс има от началото на сезона, но сега нещата изглежда по-добре, защото тимът от Гроув вече има и късмет.

„Имахме солидно състезание. Двете коли на Ферари бяха бързи зад мен, но ги контролирахме и завърших трети, което е много хубаво на вкус. Нищо не се е променило, просто сега имаме малко повече късмет и спряха да ни се случват лоши неща.



„Но аз имам това темпо от началото на годината. В първата половина на сезона не успях да го демонстрирам, но сега нещата вървят по-гладко. Правя всичко, което правех и преди, но сега нещата се получават“, заяви Сайнц.

