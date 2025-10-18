Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

Макс Верстапен спечели спринта в Остин, максимално улеснен от отпадането на двамата пилоти на Макларън и една-единствена атака на Джордж Ръсел в хода на състезанието в битката за първото място.
„Стартът ми беше добър, но веднага след това имаше кола за сигурност заради инцидента на първия завой – обясни Макс след финала. – Трябваше ми малко време след колата за сигурност да постигна добро темпо, така че трябва да проверим това, но спечелихме спринта, което е най-важното.
„Но вече мислим за утре, трябва ни по-добро състезателно темпо, за да се борим с колите на Макларън, защото не сме видели реалното им темпо.
„Имаме някои идеи какво можем да направим срещу тях и се надявам, че утре ще се представим по-добре.“