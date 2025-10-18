Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:09
  • 170
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Отборът на Мерцедес загуби една точка от своя аванс в битката за второто място в класирането при конструкторите във Формула 1, след като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се класираха втори и осми в спринта в Остин.

По този начин двамата взеха общо осем точки, което е с една по-малко от актива, който пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер събраха за четвъртото и петото място. Така преди утрешната Гран При на САЩ Мерцедес е с 333 точки и преднина от 26 пред Ферари, а на още седем зад Скудерията е и тимът на Ред Бул, чиито пилоти Макс Верстапен и Юки Цунода взеха общо десет точки, след като завършиха първи и седми.

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин:

  1. Макларън – 650 точки

  2. Мерцедес – 333

  3. Ферари – 307

  4. Ред Бул – 300

  5. Уилямс – 111

  6. Рейсинг Булс – 72

  7. Астън Мартин – 68

  8. Заубер – 55

  9. Хаас – 46

  10. Алпин – 20

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 14:11
  • 761
  • 0
Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

  • 18 окт 2025 | 13:55
  • 1020
  • 0
Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

  • 18 окт 2025 | 13:39
  • 1131
  • 0
Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

  • 18 окт 2025 | 13:18
  • 898
  • 0
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 13:03
  • 3187
  • 0
Бортолето получи право да участва в спринта

Бортолето получи право да участва в спринта

  • 18 окт 2025 | 10:46
  • 1927
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40803
  • 164
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22733
  • 11
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5497
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34616
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8194
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2974
  • 3