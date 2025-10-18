Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Отборът на Мерцедес загуби една точка от своя аванс в битката за второто място в класирането при конструкторите във Формула 1, след като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се класираха втори и осми в спринта в Остин.

По този начин двамата взеха общо осем точки, което е с една по-малко от актива, който пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер събраха за четвъртото и петото място. Така преди утрешната Гран При на САЩ Мерцедес е с 333 точки и преднина от 26 пред Ферари, а на още седем зад Скудерията е и тимът на Ред Бул, чиито пилоти Макс Верстапен и Юки Цунода взеха общо десет точки, след като завършиха първи и седми.

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин:

Макларън – 650 точки Мерцедес – 333 Ферари – 307 Ред Бул – 300 Уилямс – 111 Рейсинг Булс – 72 Астън Мартин – 68 Заубер – 55 Хаас – 46 Алпин – 20

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Sportal.bg