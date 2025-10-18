Гордан Люцканов: Работим всеки ден, за да повторим това, което се случи миналата година

Шампионът и носителят на трофея Левски София победи Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) в първия полуфинал на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, която се провежда днес и утре в залата на "сините" в София.

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

"Сините" ще защитават трофея си утре в собствената си зала "Левски София" срещу победителя от двубоя между Локомотив Авиа и Нефтохимик, който е по-късно през деня.

Николай Желязков: На моменти показахме добър волейбол, превъзмогнахме много проблеми

“Винаги съм се чувствал като у дома си тук и днес беше страхотно. Публиката се включи страхотно, нашата игра се получи, на моменти не чак толкова, но важното е, че взехме това, за което бяхме излезли”, заяви Гордан Люцканов.

“Да, наистина най-голямото притеснение беше операцията на коляното, защото нямах достатъчно време да се възстановя и нямах достатъчно тренировки и контроли, в които да натрупам игрови ритъм. И затова сега не се получават нещата така както трябва да се получат. Дошъл съм тук, за да помагам колкото мога на отбора и да поема задачата да бъда основен играч”, добави посрещачът.

“Работим всеки ден, подобряваме се всеки ден и това е само началото, за да повторим това, което се случи миналата година”, допълни Люцканов.

Снимки: Борислав Трошев