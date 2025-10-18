Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 13:03
  • 610
  • 0
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Лидерът в класирането в WRC Себастиен Ожие (Тойота) катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“ във втората съботна отсечка – „Клети 1“.

Малко преди финала на етапа 8-кратният световен шампион атакува комбинация от бързи ляв и десен завои, като на влизането в десния колата му сериозно недозави и той излезе в канавката, където се удари челно в голяво дърво завъртя се и спря със задницата напред в другата канавна, от дясната страна на пътя.

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме
Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

„Това е невъзможно“, изкрещя Ожие секунда след удара, а след това слезе от колата и се опита да се успокои.

На последната контрола преди катастрофата на завоя, който се минава на 5-а предавка и почти на пълна газ, Ожие беше с 0,4 секунди по-бърз от Рованпера, който спечели етапа. В момента на катастрофата електрониката в колата на Себ отчете, че ударът е бил със сила 10G.

Ожие загуби първото място в ралито в първата съботна отсечка, където съотборникът му Кале Рованпера го победи с 1,3 секунди и излезе с 0,7 секунди пред него.

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес
Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

След отпадането на Ожие, първите три места в класирането на рали „Централна Европа“ заеха другите трима претенденти за световната титла: Рованпера, Елфин Еванс (Тойота) и Ойт Танак (Хюндай).

Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място
Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

Снимка: Rally TV

