Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Лидерът в класирането в WRC Себастиен Ожие (Тойота) катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“ във втората съботна отсечка – „Клети 1“.

Малко преди финала на етапа 8-кратният световен шампион атакува комбинация от бързи ляв и десен завои, като на влизането в десния колата му сериозно недозави и той излезе в канавката, където се удари челно в голяво дърво завъртя се и спря със задницата напред в другата канавна, от дясната страна на пътя.

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

The moment it all went wrong for our championship leaders ❌#WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/ch3Ll6oE7O — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 18, 2025

„Това е невъзможно“, изкрещя Ожие секунда след удара, а след това слезе от колата и се опита да се успокои.

На последната контрола преди катастрофата на завоя, който се минава на 5-а предавка и почти на пълна газ, Ожие беше с 0,4 секунди по-бърз от Рованпера, който спечели етапа. В момента на катастрофата електрониката в колата на Себ отчете, че ударът е бил със сила 10G.

Ожие загуби първото място в ралито в първата съботна отсечка, където съотборникът му Кале Рованпера го победи с 1,3 секунди и излезе с 0,7 секунди пред него.

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

След отпадането на Ожие, първите три места в класирането на рали „Централна Европа“ заеха другите трима претенденти за световната титла: Рованпера, Елфин Еванс (Тойота) и Ойт Танак (Хюндай).

Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

Снимка: Rally TV