Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Отпадането на Себастиен Ожие във втората съботна отсечка на рали „Централна Европа“ остави на върха на класирането съотборника му в Тойота Кале Рованпера.

След сутрешните три отсечки днес Кале има аванс от 3,92 секунди пред Елфин Еванс (Тойота) и 40,5 секунди пред Ойт Такан (Хюндай), като Еванс и Танак са разделени от едва 1,3 секунди в борбата за второто място.

The moment it all went wrong for our championship leaders ❌#WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/ch3Ll6oE7O — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 18, 2025

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Преди отпадането на Ожие Кале водеше с 0,7 секунди пред Себ, като успя да поведе в класирането в първата съботна отсечка.

Себ трябва да се върне в състезанието утре, за да се бори за точките от Супер неделята и пауърстейджа, но отпадането му днес направи битката за титлата още по-интересна.

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

Преди това състезание Себ водеше с 2 точки на Еванс и с 21 на Рованпера.

Днес екипажите караха на мокър път, но не валеше, а много листа на асфалта в завоите допълнително затрудни пилотите.

Програмата днес продължава с вторите минавания на трите сутрешни отсечки, а днес Кале взе две етапни победи и една записа Такамото Кацута (Тойота).

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Снимка: Тойота Газу Рейсинг