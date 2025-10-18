Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 14:11
  • 296
  • 0
Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Отпадането на Себастиен Ожие във втората съботна отсечка на рали „Централна Европа“ остави на върха на класирането съотборника му в Тойота Кале Рованпера.

След сутрешните три отсечки днес Кале има аванс от 3,92 секунди пред Елфин Еванс (Тойота) и 40,5 секунди пред Ойт Такан (Хюндай), като Еванс и Танак са разделени от едва 1,3 секунди в борбата за второто място.

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Преди отпадането на Ожие Кале водеше с 0,7 секунди пред Себ, като успя да поведе в класирането в първата съботна отсечка.

Себ трябва да се върне в състезанието утре, за да се бори за точките от Супер неделята и пауърстейджа, но отпадането му днес направи битката за титлата още по-интересна.

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме
Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

Преди това състезание Себ водеше с 2 точки на Еванс и с 21 на Рованпера.

Днес екипажите караха на мокър път, но не валеше, а много листа на асфалта в завоите допълнително затрудни пилотите.

Програмата днес продължава с вторите минавания на трите сутрешни отсечки, а днес Кале взе две етапни победи и една записа Такамото Кацута (Тойота).

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес
Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Снимка: Тойота Газу Рейсинг

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Филип Айлънд"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Филип Айлънд"

  • 18 окт 2025 | 07:47
  • 562
  • 0
Дори и сблъсък с чайка не успя да спре Бедзеки в спринта в Австралия

Дори и сблъсък с чайка не успя да спре Бедзеки в спринта в Австралия

  • 18 окт 2025 | 07:35
  • 4040
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 18 окт 2025 | 06:50
  • 16550
  • 0
Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 18 окт 2025 | 06:50
  • 4414
  • 0
Баная и Биндър с наказания след квалификацията на "Филип Айлънд"

Баная и Биндър с наказания след квалификацията на "Филип Айлънд"

  • 18 окт 2025 | 05:33
  • 1024
  • 0
Хамилтън: Имаме да катерим планина

Хамилтън: Имаме да катерим планина

  • 18 окт 2025 | 04:11
  • 2276
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:0 Славия

Ботев 0:0 Славия

  • 18 окт 2025 | 15:00
  • 2608
  • 1
Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 11955
  • 28
Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

  • 18 окт 2025 | 13:30
  • 4870
  • 9
Нотингам Форест 0:0 Челси, няколко пропуска на домакините

Нотингам Форест 0:0 Челси, няколко пропуска на домакините

  • 18 окт 2025 | 13:38
  • 1783
  • 1
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 13014
  • 23
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 6416
  • 1