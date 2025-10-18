Лондонски съперник на пътя на лидера Арсенал

Фулъм приема лидера в класирането Арсенал на стадион "Крейвън Котидж" в мач от 8-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще стартира в 19:30 часа, като главен съдия ще бъде Антъни Тейлър.



Срещата се очертава като интересен сблъсък между отбор, борещ се да се измъкне от долната половина на таблицата, и тим, който се стреми да затвърди позицията си на върха в шампионата. Арсенал е лидер в класирането, с аванс от точка пред втория Ливърпул.

Фулъм преминава през труден период с две поредни загуби в последните си мачове в Премиър лийг. Лондончани отстъпиха с 1:3 при гостуването си на Борнемут и със същия резултат загубиха от Астън Вила. Преди това обаче "котиджърс" постигнаха две поредни победи в първенството - 3:1 срещу Брентфорд и 1:0 срещу Лийдс, както и успех с 1:0 над Кеймбридж Юнайтед в "Карабао Къп".



Арсенал е в отлична форма с четири поредни победи във всички турнири. "Топчиите" надделяха над Уест Хам с 2:0 в първенството, победиха Олимпиакос с 2:0 в Шампионската лига, спечелиха с 2:1 при визитата си на Нюкасъл и с 2:0 срещу Порт Вейл за "Карабао Къп". Преди тази серия хората на Микел Артета завършиха 1:1 с шампиона Манчестър Сити.

Арсенал демонстрира впечатляваща ефективност с 14 отбелязани и само 3 допуснати гола. "Топчиите" инкасираха само едно попадение в последните си 4 мача във всички турнири.



Фулъм се намира на 14-та позиция с 8 точки, като отборът на Марко Силва има отрицателна голова разлика от 8:11. Домакините се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона, тъй като в момента са в опасна близост до застрашените от изпадане.

Фулъм ще трябва да се справя без няколко ключови играчи за предстоящия мач. Саша Лукич, Родриго Муниз, Антъни Робинсън и Самуел Чуквуезе са извън строя поради контузии. Под въпрос остава участието на десния бек Кени Тете. Алекс Иуоби се очертава като ключов играч за домакините, след като отбеляза гол и асистенция в последните си мачове. Раул Хименес ще води атаката, като мексиканецът има добра история срещу Арсенал с два гола в последните им срещи.



Арсенал също има сериозни проблеми с контузии, като капитанът Мартин Йодегор продължава да отсъства. Към списъка с контузени се присъединяват Габриел Жезус, Нони Мадуеке и Кай Хавертц. Бен Уайт е под въпрос за мача. Букайо Сака, който отбеляза гол при последната визита на "топчиите" на "Крейвън Котидж", се очаква да бъде основна заплаха за защитата на домакините.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 1 април 2025 г. на стадион "Емиратс" и Арсенал победи Фулъм с 2:1 в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг. Головете за домакините бяха отбелязани от Микел Мерино в 37-ата минута и Букайо Сака в 73-тата минута, докато Родриго Муниз вкара почетното попадение за гостите в 90-ата минута.

Арсенал спечели две от последните пет издания на лондонското дерби, веднъж победител излезе Фулъм и два двубоя завършиха наравно.