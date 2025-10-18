Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар удариха Цървена звезда в Сърбия

Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар удариха Цървена звезда в Сърбия

  • 18 окт 2025 | 17:34
  • 286
  • 0
Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар удариха Цървена звезда в Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) записаха втора поредна победа в местната Суперлига. Воденият от Ратко Павличевич тим надигра като домакин гранда Цървена звезда (Белград) с 3:0 (25:21, 25:18, 25:12) в мач от втория кръг на първенството, игран снощи.

Лора Китипова и Емилета Рачева с ударен старт в Сърбия
Лора Китипова и Емилета Рачева с ударен старт в Сърбия

Така шампионките от Железничар са начело във временното класиране с 2 победи от 2 мача и 6 точки. В следващия 3-и кръг Китипова, Рачева и съотборничките им са домакини на новака Лесковац, начело на който е българският специалист Владимир Орлов. Срещата е в петък (24 октомври).

Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия
Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

Лора Китипова игра цял мач за своя тим и се отчете с 3 точки от атака. Емилета Рачева пък влизаше за малко в първите два гейма и записа само една точка за успеха. Най-полезни за Железничар бяха Сара Сакраджия (3 блока и 1 ас) и Вася Филипович (5 блока! и 3 аса) с 18 и 17 точки за победата.

За тима на Цървена звезда Надя Антонович завърши със скромните 9 точки, а Божица Маркович и Николина Лукич с по едва 8 точки.

Снимки: ossrb.org

