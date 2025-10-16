Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

Популярни
  • 16 окт 2025 | 14:37
  • 75
  • 0
Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) се класираха на четвъртфинали за Купата на западната ни съседка. Воденият от Ратко Павличевич отбор надигра като домакин Таково (Горни Милановац) с 3:0 (25:6, 25:21, 25:10) в осминафинална среща.

Следващия етап ще се проведе в периода 12-19 ноември.

Китипова беше титуляр и се отчете със 7 точки (2 аса, 2 блокади). Емилета Рачева бе в игра в първите два гейма и записа също 7 точки (1 блокада). Най-резултатна бе Вася Филипович с 11 точки (1 ас, 5 блокади), с 10 точки приключи Сара Сакраджия. За съперника Кристина Ивкович се отчете с 9 точки (1 ас, 1 блокада).

