Лора Китипова и Емилета Рачева с ударен старт в Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) стартираха с категорична победа в Суперлигата на западната ни съседка. Воденият от Ратко Павличевич отбор надигра като домакин Йединство Ужице с 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) в среща от първи кръг.

В следващия кръг Железничар среща гранда Црвена звезда (Белград), на 17 октомври (петък).

Китипова беше титуляр и се отчете с 2 точки. Емилета Рачева не се появи в игра. Най-резултатна бе Сара Сакраджия с 14 точки (1 ас, 2 блокади), с 12 точки се отчете Вася Филипович (3 блокади). За съперника Теодора Исаилович завърши с 15 точки (1 ас, 1 блокада).