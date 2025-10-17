Популярни
Везенков е MVP на сблъсъка в Белград

  • 17 окт 2025 | 00:19
  • 1042
  • 0

Българската баскетболна звезда Александър Везенков е най-полезният играч в сблъсъка между Олимпиакос и Макаби Тел Авив от петия кръг на Евролигата, в който гръцкият гранд излъга с 95-94 израелците в Белград.

Саша, съвсем очаквано попадна в стартовата петица на своя тим и се превърна в герой, донасяйки успеха на своя тим в последната минута на срещата. За 29:54 минути на паркета той се разписа с дабъл-дабъл - 23 точки и 10 борби, към които добави и 2 асистенции. Това му донесе коефициент на полезно действие 31 и приза MVP.

Снимки: Gettyimages

