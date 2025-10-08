Популярни
  Черно море
  2. Черно море
  Черно море разби Добруджа в контрола, Илиан Илиев доволен от представянето

  8 окт 2025
  • 460
  • 0
Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, която двата отбора играха на стадион „Младост“. Точни за „моряците“ бяха Фелипе, Густаво Франса и Кристиян Михайлов. За Добруджа пък греда удари Милчо Ангелов.

Проблеми за Черно море! Почти един цял отбор може да си тръгне без пари

След мача старши треньорът на варненци Илиан Илиев сподели мнението си за спаринга:

„Винаги правим в почивката контрола. Доволни сме от старанието. Първо, резултатът не е водещ. Второ, беше да натрупат повече минути тези, които не са играли. Направиха го. Това беше главното в тази контрола.

Имаме други критерии за добро представяне, така че като цяло съм доволен от желанието във футболистите. Някои са така – по-бавно се адаптират, но това си е нормален процес.

Кристиян Михайлов и Емо Няголов, двамата са 2008-а година. Показват някои неща, имат още доста да работят, за да влязат да са на 100% готови за А група, макар че първите индикации са добри“, добави Илиев.

