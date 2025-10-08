Черно море разби Добруджа в контрола, Илиан Илиев доволен от представянето

Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, която двата отбора играха на стадион „Младост“. Точни за „моряците“ бяха Фелипе, Густаво Франса и Кристиян Михайлов. За Добруджа пък греда удари Милчо Ангелов.

След мача старши треньорът на варненци Илиан Илиев сподели мнението си за спаринга:

„Винаги правим в почивката контрола. Доволни сме от старанието. Първо, резултатът не е водещ. Второ, беше да натрупат повече минути тези, които не са играли. Направиха го. Това беше главното в тази контрола.

Имаме други критерии за добро представяне, така че като цяло съм доволен от желанието във футболистите. Някои са така – по-бавно се адаптират, но това си е нормален процес.

Кристиян Михайлов и Емо Няголов, двамата са 2008-а година. Показват някои неща, имат още доста да работят, за да влязат да са на 100% готови за А група, макар че първите индикации са добри“, добави Илиев.