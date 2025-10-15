Добруджа отпуска 1000 билета за феновете на ЦСКА

Продажбата на билети за предстоящото гостуване на ЦСКА на Добруджа в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига ще стартира на 17 октомври (петък). Срещата ще се играе на 19 октомври (неделя) от 15:00 ч. на стадион "Дружба".

Пропуски няма да се продават онлайн, а само физически - в петък и в събота между 14:00 и 18:00 ч. на каса 1 на стадион "Дружба". В деня на мача касите на съоръжението ще отворят в 12:30 ч.

Цената на билета е 20 лв., като за гостуващия сектор организаторите са предвидили 1000 броя. В деня на мача вратите на стадион "Дружба" ще бъдат отворени за зрители в 13:30 ч.