ЦСКА почете Пижо Миланов

Днес се навършват 97 години от рождението на легендата на ЦСКА и българския футбол Димитър Миланов - Пижо. По този повод "червените" излязоха със специална публикация в социалните мрежи.

Ето какво пишат от ЦСКА:

На днешната дата се навършват 97 години от рождението на една от най-ярките фигури в историята на ЦСКА и българския футбол Димитър Миланов - Пижо.

Той е сред онези редки футболисти, които не просто побеждават с голове и титли, а остават завинаги в сърцата на поколения с финеса, с който играят, и с честта, с която носят екипа.

Миланов е 10-кратен шампион с ЦСКА и три пъти печели Купата на Съветската армия – успехи, които и до днес вдъхновяват. С червения екип изиграва 234 мача и отбелязва 125 гола, а с националния отбор има 39 участия и 20 попадения.

Пижо завинаги ще остане в историята и като първия български футболист, който отбелязва гол на митичния стадион „Уембли“.

Една от най-великите легенди на ЦСКА и българския футбол, Димитър Миланов- Пижо ще остане завинаги в сърцата на всички ни!

Поклон пред светлата му памет!