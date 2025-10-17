Популярни
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 4655
  • 2

Преди няколко дни ЦСКА е станал официален собственик на емблемата на обявеното през 2016 година в несъстоятелност дружество ПФК ЦСКА АД, научи Sportal.bg.

Припомняме, че през 2017 г. се проведе търг за нея в Кърджали, който бе спечелен от дружеството “Ред Енимълс” за сумата от 8 млн. лева. Година по-късно въпросната фирма, вече собственост на Гриша Ганчев, плати парите и придоби емблемата, но тя така и не бе прехвърлена на клуба, докато бизнесменът го управляваше.

Преди няколко дни обаче нещата се променят и новите собственици прехвърлят всички активи на “Ред Енимълс” в ЦСКА, включително и най-ценният от тях - емблемата.

“С оглед яснота при последващо регистриране, уведомяване на държавни, общински органи и трети лица за промяната, всички права върху търговски марки, домейни и др. подобни, собственост на преобразуващото се дружество (Ред Енимълс) преминават към приемащото дружество (ЦСКА)”, гласи част от официалния документ на предприетото преобразуване.

