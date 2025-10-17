Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

  • 17 окт 2025 | 14:22
  • 1251
  • 0

ЦСКА обяви, че стартира нова кампания, наречена “Армейска памет”. Благодарение на нея всеки един фен може да дари предмети и други артефакти, които да намерят място в новия музей на “червените”. Всички предмети, дарени от привържениците, ще бъдат разгледани от специална комисия.

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Историята е това, което ни обединява, кара ни да се гордеем и на което се уповаваме в трудни моменти.

Ние сме призвани за величие: заради първата титла още в годината на нашето създаване, заради славните „армейски“ генерации, великаните на топката и паметните европейски вечери, заради десетките триумфи и незабравими моменти, превърнали ни в запазена футболна марка в Европа. Заради всичко това: Ние сме ЦСКА!

Днес клубът ни е пред нов исторически скок: след броени месеци ще се завърнем в изцяло реновирания ни дом „Българска армия“. Стадионът ни се модернизира, за да се превърне в символ на прехода от славното минало към бляскавото бъдеще.

В обновения ни дом специално място ще заеме Музеят на „Българска армия“ -  там, където поколения „армейци“ ще могат да се докоснат до великите мигове, белязали „червената“ история.

Осъзнавайки важността на този исторически момент за цялата ни общност, ЦСКА се обръща към своя най-ценен и вечен актив: феновете.

От днес стартираме кампанията „Армейска памет“, благодарение на която всеки, който иска да сподели с нас - за да съхрани за поколенията, спомени, предмети или други артефакти, свързани пряко или по друг начин с великата „армейска“ история, ще има възможност да кандидатства за място в нашия нов клубен музей!

Можете да включите всичко, което носи историческа или колекционерска стойност за клуба ни: оригинални фланелки, носени от някоя от легендите ни, топки от велики мачове, трофеи, награди, снимки, документи, билети, програмки, знамена и всякакви материали, свързани с ЦСКА.

Как можете да кандидатствате?

Достатъчно е да заснемете съответния предмет или документ, да добавите описание или друга допълнителна информация, която намирате за важна, и да ни ги изпратите на имейл heritage@cska.bg.

В допълнение – при невъзможност да ни пишете - можете да се свържете с нас и на тел. 0876 211 984 с предложения или въпроси, свързани с кампанията.

Всички предложения ще бъдат разгледани в детайли от специална комисия, съставена от най-утвърдените експерти по „армейската“ футболна история, а при необходимост ще бъдат сертифицирани. Най-значимите експонати ще попаднат в скъпоценната селекция на новия ни музей. Всички материали ще бъдат съхранени с необходимото внимание, уважение и признание към собствениците им. Всеки изложен експонат ще бъде придружен от името на собственика му при негово изрично желание.

Армейци, нека заедно да съберем миналото и да го предадем на бъдещите поколения, за да помнят и почитат славата на клуба с трите звезди!

