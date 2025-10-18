ЦСКА излиза с черни ленти срещу Добруджа

ЦСКА ще почете паметта на именития защитник Иван Зафиров-Копата с черни ленти на ръцете на футболистите по време на гостуването на Добруджа. Двата отбора ще запазят и минута мълчание преди срещата в Добрич. Тя ще засвидетелства вечно уважение както към Зафиров, така и към друг легендарен български футболист, починал в последните дни – Добромир Жечев.

ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

Копата напусна този свят на 15 октомври на 77-годишна възраст, а поклонението ще се състои в неделя от 10:30 часа пред сектор А на националния стадион „Васил Левски“.