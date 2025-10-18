Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Лудогорец с промяна в състава си за Лига Европа - възползва се от ново правило на УЕФА

Лудогорец с промяна в състава си за Лига Европа - възползва се от ново правило на УЕФА

  • 18 окт 2025 | 13:08
  • 371
  • 0

Лудогорец се възползва от новото правило на УЕФА и замени контузения Едвин Куртулуш с израелския национал Идан Нахмиас за оставащите минимум 6 мача от основната фаза на Лига Европа, става ясно от официалния сайт на евроцентралата. Както е известно, шведският бранител получи травма още в първите минути на двубоя с Бетис (0:2) и няма да бъде на разположение на своя треньор до края на годината.

Лудогорец с 5 гостувания за 15 дни
Лудогорец с 5 гостувания за 15 дни

Преди месец УЕФА позволи при доказана сериозна контузия да бъде направена една промяна в картотеката и Лудогорец се възползва от това ново правило.

Нахмиас дойде в Разград в началото на август, като до момента беше по-скоро със статут на резерва. Сега след травмата на Куртулуш обаче нещата се променят, като израелският национал беше титуляр в последния кръг преди паузата – при 0:0 с ЦСКА. Иначе Руи Мота има още двама централни защитници на разположение – Диниш Алмейда и Оливие Вердон, а при нужда в тази роля може да влезе и поливалентният капитан Антон Недялков.

Нахмиас излезе титуляр за Израел при загубата с 0:5 като гост на Норвегия в световните квалификации. Той обаче едва ли ще иска да си спомня този мач, след като първо си вкара автогол, а след това се контузи и бе заменен още в 31-ата минута.

