Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

Броени минути след катастрофата, която го извади от рали „Централна Европа“, Себастиен Ожие обясни пред Dirtfish причината за инцидента.
„За съжаление, спукахме предна лява гума, малко преди комбинацията от левия и десен завой, също така електрониката не отчете спуканата гума и аз не получих известие на арматурното табло – заяви 8-кратният световен шампион. – Десният завой е много бърз, влязох в него и колата продължи направо вместо да завие, не успях да завия. Нищо не можех да направя в този момент.
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“
„Не знам къде спукахме гумата, но 200 метра по-рано имаше голям скок и може би гумата се е спукала от компресията при приземяването. Но тук има много скокове и това не би трябвало да се случва. Но не получихме информация от сензора за спуканата гума.
„Надявам се, че колата може да се оправи за утре, но в момента съм много разочарован.“
Снимки: Gettyimages