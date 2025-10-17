Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

  • 17 окт 2025 | 20:21
  • 88
  • 0
Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши на 4-о място петъчния ден в рали „Централна Европа“, 12 кръг от WRC.

Грязин тръгна от третата позиция, до края на сутрешните отсечки отстъпи на петото място, но след успя да мине едно място напред.

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес
Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Начело в WRC2 е рали шампионът на Испания Алехандро Качон (Тойота), следван на 34,2 секунди от Лео Росел (Ситроен) и на над 1 минута от Ян Черни (Шкода, на снимката).

Грязин завърши деня на 30,8 секунди зад Черни и на 17 пред другия чешки пилот Филип Мареш (Тойота). Николай беше един от пилотите, които се оплакаха от силното отражение и дори заслепяване от ограничителите за сечене на завоите, които направо светят, когато фаровете попаднат върху тях. Грязин дори се опита да кара последния етап без допълнителни светлини, но на финала каза, че е било плашещо, като в тази отсечка Мареш го изпревари с 0,1 секунди в битката за второто място в етапа.

Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки
Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

  • 17 окт 2025 | 15:48
  • 768
  • 0
На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

  • 17 окт 2025 | 15:17
  • 1164
  • 0
Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

  • 17 окт 2025 | 14:45
  • 560
  • 0
Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

  • 17 окт 2025 | 14:15
  • 711
  • 0
Баная иска Гран При на Австралия да е утре

Баная иска Гран При на Австралия да е утре

  • 17 окт 2025 | 13:07
  • 552
  • 0
Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

  • 17 окт 2025 | 12:51
  • 1564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 3:0 Ботев (Вр), Переа не прощава

Локомотив (Пд) 3:0 Ботев (Вр), Переа не прощава

  • 17 окт 2025 | 20:04
  • 4110
  • 6
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 31483
  • 71
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 29714
  • 19
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 38267
  • 111
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 32968
  • 72
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 24764
  • 21