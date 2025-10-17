Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши на 4-о място петъчния ден в рали „Централна Европа“, 12 кръг от WRC.

Грязин тръгна от третата позиция, до края на сутрешните отсечки отстъпи на петото място, но след успя да мине едно място напред.

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Начело в WRC2 е рали шампионът на Испания Алехандро Качон (Тойота), следван на 34,2 секунди от Лео Росел (Ситроен) и на над 1 минута от Ян Черни (Шкода, на снимката).

Грязин завърши деня на 30,8 секунди зад Черни и на 17 пред другия чешки пилот Филип Мареш (Тойота). Николай беше един от пилотите, които се оплакаха от силното отражение и дори заслепяване от ограничителите за сечене на завоите, които направо светят, когато фаровете попаднат върху тях. Грязин дори се опита да кара последния етап без допълнителни светлини, но на финала каза, че е било плашещо, като в тази отсечка Мареш го изпревари с 0,1 секунди в битката за второто място в етапа.

