  Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Филип Айлънд"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Филип Айлънд"

  • 18 окт 2025 | 07:47


С победата си в спринта на пистата „Филип Айлънд“ Марко Бедзеки се доближи на само осем точки от Франческо Баная в спора за третото място в генералното класиране в MotoGP преди утрешната Гран При на Австралия.

Пилотът на Априлия е четвърти с актив от 266 пункта, а Баная е пред него с 274. В челото световният шампион Марк Маркес заема първото място с 545 точки и преднина от 179 пред своя брат Алекс, който финишира шести днес.




Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Филип Айлънд“:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 366

  3. Франческо Баная – 274

  4. Марко Бедзеки – 266

  5. Педро Акоста – 222

  6. Франко Морбидели – 207

  7. Фабио Ди Джанантонио – 196

  8. Фермин Алдегер – 181

  9. Фабио Куартараро – 161

  10. Йоан Зарко – 128

  11. Раул Фернандес – 121

  12. Брад Биндър – 118

  13. Лука Марини – 110

  14. Енеа Бастианини – 89

  15. Жоан Мир – 77

  16. Маверик Винялес – 72

  17. Ай Огура – 70

  18. Джак Милър – 66

  19. Алекс Ринс – 51

  20. Хорхе Мартин – 34

  21. Мигел Оливейра – 32

  22. Пол Еспаргаро – 17

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 6

  27. Алейш Еспаргаро – 0

  28. Микеле Пиро – 0





