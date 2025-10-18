С победата си в спринта на пистата „Филип Айлънд“ Марко Бедзеки се доближи на само осем точки от Франческо Баная в спора за третото място в генералното класиране в MotoGP преди утрешната Гран При на Австралия.
Пилотът на Априлия е четвърти с актив от 266 пункта, а Баная е пред него с 274. В челото световният шампион Марк Маркес заема първото място с 545 точки и преднина от 179 пред своя брат Алекс, който финишира шести днес.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Филип Айлънд“:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 366
Франческо Баная – 274
Марко Бедзеки – 266
Педро Акоста – 222
Франко Морбидели – 207
Фабио Ди Джанантонио – 196
Фермин Алдегер – 181
Фабио Куартараро – 161
Йоан Зарко – 128
Раул Фернандес – 121
Брад Биндър – 118
Лука Марини – 110
Енеа Бастианини – 89
Жоан Мир – 77
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 70
Джак Милър – 66
Алекс Ринс – 51
Хорхе Мартин – 34
Мигел Оливейра – 32
Пол Еспаргаро – 17
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 6
Алейш Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
