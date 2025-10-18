Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Филип Айлънд"

С победата си в спринта на пистата „Филип Айлънд“ Марко Бедзеки се доближи на само осем точки от Франческо Баная в спора за третото място в генералното класиране в MotoGP преди утрешната Гран При на Австралия.

Пилотът на Априлия е четвърти с актив от 266 пункта, а Баная е пред него с 274. В челото световният шампион Марк Маркес заема първото място с 545 точки и преднина от 179 пред своя брат Алекс, който финишира шести днес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Филип Айлънд“:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 366 Франческо Баная – 274 Марко Бедзеки – 266 Педро Акоста – 222 Франко Морбидели – 207 Фабио Ди Джанантонио – 196 Фермин Алдегер – 181 Фабио Куартараро – 161 Йоан Зарко – 128 Раул Фернандес – 121 Брад Биндър – 118 Лука Марини – 110 Енеа Бастианини – 89 Жоан Мир – 77 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 70 Джак Милър – 66 Алекс Ринс – 51 Хорхе Мартин – 34 Мигел Оливейра – 32 Пол Еспаргаро – 17 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 6 Алейш Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0

