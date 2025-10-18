Рекордната серия на Дукати достигна до своя край

Рекордната серия на Дукати от поредни състезания в MotoGP с поне един мотор на първата редица на стартовата решетка достигна до своя край, след като нито един пилот на италианската марка не успя да се класира в топ 3 на квалификацията за Гран При на Австралия.

Така за първи път от Гран При на Европа на „Рикардо Тормо“ през 2020 година ще има надпревара без нито един мотор на Дукати на една от първите три позиции на стартовата решетка. Серията на италианския производител стартира в Гран При на Валенсия на „Рикардо Тормо“ през 2020 година и продължи общо 98 състезания.

Пилотът с мотор на Дукати, който ще стартира от най-предна стартова позиция на „Филип Айлънд“ е Алекс Маркес от сателитния екип на Грезини. Испанецът регистрира две падания в хода на квалификацията в Австралия и ще потегли шести в спринта и състезанието на австралийското трасе.

