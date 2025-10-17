Зак Браун потвърди, че ще има "спортни последствия" за Норис

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун потвърди, че Ландо Норис ще понесе „спортни последствия“ за удара си с Оскар Пиастри в първата обиколка на състезанието за Гран При на Сингапур преди две седмици.

Контактът между двамата на „Марина Бей“ стана повод за множество дискусии в рамките на последните дни, а преди началото на уикенда за Гран При на САЩ самият Норис заяви, че ще понесе последствия до края на сезона. Сега Браун потвърди за това решение, но отказа да обясни какви точно ще са тези последствия. Единственото, което американецът разкри е, че те ще бъдат „малки“.

„Ние разглеждаме всяко състезание. Ландо и Оскар имаха труден момент в Сингапур. Стартът на състезание във Формула 1 е много хаотичен, ясно е, че не беше умишлено. Ние не искаме нашите коли да се докосват, затова още в началото на сезона казахме как ще се състезават нашите коли.



„Малко спортно последствие в унисон със случилото се, това е, ние продължаваме напред. Пилотите са спокойни и са свободни да се състезават помежду си. Гледаме напред към един голям състезателен уикенд.



„Последствията ще бъдат малки, напълно в съответствие с това, което стана. Беше състезателен инцидент на старта на състезание, когато пистата беше леко влажна, не беше умишлено.



„Отражението ще бъде много малко, дори няма да се забелязва, Ландо и Оскар знаят какво е то, което е най-важното. Разбира се, ние искаме да сме прозрачни с нашите фенове. Ние го правим по трудния начин, оставяме нашите пилоти да се борят. Щеше да е лесно да имаме първи и втори пилот, както го правят в някои други отбор, но ние не искаме да се състезаваме по този начин“, заяви Браун пред Sky Sports F1 в Остин.

