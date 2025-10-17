Популярни
В Дукати се надяват Маркес да се завърне за финала на сезона в MotoGP

  • 17 окт 2025 | 21:58
  • 273
  • 0

Мениджърът на заводския отбор на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци заяви, че в тима се надяват световният шампион Марк Маркес да се завърне за финалния кръг за сезон 2025, който ще се проведе във Валенсия в средата на ноември.

Както е известно испанецът е с контузия на дясното рамо и със сигурност пропуска състезанията в Австралия и Малайзия тази и другата седмица. Много вероятно е Маркес да не може да се възстанови достатъчно, за да стартира в Португалия, но от Дукати се надяват да го видят обратно на стартовата решетка на „Рикардо Тормо“. Тардоци обаче заяви категорично, че в тима няма да прибързват със завръщането на своята звезда и ще дадат на Маркес нужното време, за да може той да се възстанови оптимално.

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

„Контузията е доста сериозна – каза Тардоци пред TNT Sport. – Тя не му позволява да участва в следващите две състезания (Малайзия и Португалия), ще видим какво ще стане за последното. Надяваме се той да се върне във Валенсия, но ще трябва да изчакаме следващите прегледи след две седмици и мнението на докторите.

„Стискаме палци той да може да участва в последното състезание за сезона и в теста във Валенсия. Но, отново, ще трябва да изчакаме и да видим какво ще кажат докторите. Не искаме да прибързваме. В миналото той страдаше много от прибързани завръщания, така че ние искаме да му дадем нужното време, за да може да се възстанови оптимално“, добави още италианецът.

В Австралия този уикенд мястото на Маркес е заето от тестовия пилот на Дукати Микеле Пиро, който ще участва и в Гран При на Малайзия следващата седмица. Все още не е ясно кой ще замести Маркес за Гран При на Португалия между 7 и 9 ноември, но се спекулира, че това може да бъде звездата на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
