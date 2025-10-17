Хорхе Мартин ще пропусне и Гран При на Малайзия в MotoGP

Вече бившият световен шампион в MotoGP Хорхе Мартин ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Малайзия заради контузията на дясната ключица, която той получи в спринта в Япония на 27 септември.

Заради тази травма Мартинатора пропусна основното състезание на „Мотеги“, а впоследствие не се включи и в уикенда за Гран При на Индонезия, където Априлия избра да не го сменя с тестовия си пилот Лоренцо Савадори. Италианецът обаче е на „Филип Айлънд“, където този уикенд се провежда Гран При на Австралия, а той ще стартира и на „Сепанг“ след седмица.

В хода на тренировките на австралийското трасе по-рано днес от Априлия потвърдиха, че Мартин ще се завърне най-рано за Гран При на Португалия на „Портимао“ в началото на ноември. Почти сигурно тогава испанецът ще трябва да изтърпи и наказание за предизвикания от него инцидент в първия завой на спринта на „Мотеги“.

Стюардите все още не са взели решение по този въпрос, тъй като Мартин нямаше как да се яви пред тях в Япония, защото се беше отправил към болницата. Мартинатора ще бъде изслушан при първа възможност преди неговото завръщане.

