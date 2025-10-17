Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим

Диагоналът на Берое 2016 (Стара Загора) Велизар Чернокожев заяви по време на медийното събитие преди началото на турнира за Суперкупата на България през уикенда, че имат достатъчно опитни фигури, за да се справят и в един мач всичко може да се случи.

"Два месеца работим за турнира. Мисля, че имахме достатъчно време. Почти в пълен състав сме, отсъства само един от централните ни блокировачи - Мехди от Тунис, той продължава да има затруднения с документите да пристигне. Има достатъчно други опитни момчета, които ще го заместят на добро ниво. Мисля, че сме подготвени, но всичко ще си проличи в следващите дни, тъй като в един такъв турнир един мач трябва да се изиграе на най-високо ниво и вече си на финал. В един мач всичко може да се случи."

"Предполагам, че и четирите отбора са много добре подготвени. Всеки е дошъл да вземе Суперкупата и четирите отбора са с добри селекции. Условията са чудесни и мисля, че ще се получи интересно зрелище, надявам се на равностойно ниво. И феновете да имат възможност да гледат състезатели на много високо ниво, като Матей и всички тук ще имаме удоволствието да играем срещу него. Ще бъде хубав празник следващите два дни за зрителите на волейбола. Не разделям турнирите - всеки един го печели отборът с най-голямо желание за победа и най-подготвеният - физически и психически", каза още Чернокожев.

Снимки: Борислав Цветанов