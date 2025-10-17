Лазар Бучков: Домакини сме, подготвени сме, публиката също ще помогне

Младият център на шампионът Левски София Лазар Бучков, който се завърна в тима след престой в колежанското първенство в САЩ, сподели по време на медийното събитие преди турнира за Суперкупата на България този уикенд, че се чувстват уверени и подготвени за мачовете.

"Отборът се чувства доста уверен. Ние започнахме подготовка още в началото на август. Това е първата проверка дали сме добре подготвени. Отборът влиза със самочувствие да защити Купата. Аз лично с тези момчета съм играл дълго време, така че не съм имал проблем да се изградим като колектив. Когато има купа, има и по-голямо напрежение, но сме домакини, публиката ще ни помага, подготвени сме или поне така се чувстваме и чакаме с нетърпение мачовете", сподели Бучков.

"Като зяло престоя в Щатите ми разшири мирогледа. Това беше добър опит да видя и други места, да не бъда кон с капаци. Много уроци научих там, не мога да отлича само един", каза още центърът на "сините".

Снимки: Борислав Цветанов