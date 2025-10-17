Мирослав Живков: Отборите тази година ще са много равностойни

Треньорът на Берое 2016 (Стара Загора) Мирослав Живков сподели по време на медийното събитие за турнира за Суперкупата на България през този уикенд, че отборът му има добри шансове да направи отлични мачове в София.

"Поздравления за всички решения за Суперкупата. Според мен това е изключително атрактивен турнир, който ще бъде продукт с много висока стойност. Всички отбори тук са прекрасни. Според мен мачовете ще се конкурентни. За нас задачата е трудна - да играем срещу шампиона, но това е предизвикателство. Направихме прекрасни плейофни мачове. И двамата отбра залагаме на млади хора. Търсим съвременен стил на игра. Има всички предпоставки да се получи много добра волейболна среща", каза Живков.

Николай Желязков: Не можем да говорим за защита, това е нов отбор

"Ние сме в близка ситуация с Левски, по простата причина, че Берое градеше стратегия, градеше стил. Създадохме свой стил, опитвахме се да бъдем отбор, който играе много добре като организация, но в края на краищата не издържахме на италианските оферти, след като двете ни четворки са купени в Италия, а и разпределителят ни тръгна в посока чужбина. Това са трима нови човека, които трябва да интегрираме като стил на игра. Те са доказани като качества - и Мартин Мечкаров, и Пламен Шекерджиев, но ще им трябва време да влязат в стила на Берое и да се напаснат. Трудна задача, много работа, но ние не бягаме от това. Първенството ще бъде много близко като спортно-технически качества. Това ще бъде амбиция за всеки един отбор, клуб, състезател", добави той.

"Трябва да играем добре волейбол. Успеем ли да направим това, което искаме и имаме план, мисля, че ще стане страхотен волейболен мач. Публиката може само да вдигне нивото на игра. Със сигурност начинът, по който искам да играе Берое, не е в момента този. Но това е етап на подготовка, който следваме. Естествено, не сме 100% готови, но ще се постараем 100% да играем", завърши Живков.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов